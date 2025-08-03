«Тотальное просачивание»: Сырский рассказал о новой тактике российских военных
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о применении российскими военными новой тактики в зоне проведения спецоперации. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Сырского, российские солдаты усилили давление на Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Именно там на данный момент самая сложная для украинской армии ситуация.
Украинский военачальник сообщил, что российские подразделения начали использовать тактику «тотального просачивания», увеличивая количество диверсионных атак в тылу противника. Сырский отметил, что особенно активную работу ВС РФ ведут в направлении Покровска.
Главнокомандующий ВСУ в ответ на новую тактику провёл обсуждение с командованием об усилении устойчивости обороны и формировании специальных оборонительных сооружений и укреплений.
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