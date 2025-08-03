«Тотальное просачивание»: Сырский рассказал о новой тактике российских военных

03 августа 2025, 12:11

Главком ВСУ Сырский: российская армия начала применять новую тактику в зоне СВО

Фото: Istock/gorodenkoff

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о применении российскими военными новой тактики в зоне проведения спецоперации. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.