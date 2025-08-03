Освобождение Александро-Калиново, замыкание «котла» на Константиновском направлении: последние новости СВО на 3 августа
На всех участках фронта отмечается методичное продвижение российских войск при сохраняющейся попытке ВСУ контратаковать. Особенно тяжёлые бои идут в лесных районах западнее Волчанска, а также на Покровском и Константиновском направлениях. Артиллерия и авиация эффективно подавляют узлы сопротивления ВСУ, способствуя продвижению российских военных вглубь украинской обороны. О ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
В районе Новоконстантиновки отмечается активизация наступательных действий со стороны российских войск. За прошедшие сутки подразделениям РФ удалось продвинуться на 200 метров, заняв три ключевые огневые позиции противника. Это вынудило украинскую сторону перебрасывать дополнительные силы с других участков фронта для удержания оборонительных рубежей.
В районе Юнаковки украинские войска предприняли попытку контратаковать российские позиции. Однако атака была успешно отражена с применением FPV-дронов, что привело к значительным потерям среди наступающих и их последующему отступлению.
Кроме того, в районе Юнаковки российские штурмовые группы с ожесточёнными боями смогли продвинуться вглубь населённого пункта и прилегающих лесополос на расстояние свыше 400 метров. Украинская сторона предпринимает отчаянные попытки стабилизировать линию обороны, активно подтягивая резервы и артиллерийские подразделения, но инициатива остается за ВС РФ.
Харьковская область
После освобождения северной части Волчанска боевые действия переместились в западные лесные массивы, где противник, неся потери, пытается укрепиться, срочно перебрасывая резервы. Севернее Синельниково штурмовые группы РФ прорвали оборону, продвинувшись на 600+ метров, вынудив ВСУ к отступлению. Параллельно развивается наступление на левом берегу реки Волчья, где украинские части оказывают ожесточённое, но неорганизованное сопротивление.
Запорожское направление
В районе Степногорска и Плавней украинские войска предприняли очередную попытку контратаки, однако российские подразделения не только успешно отразили наступление, но и расширили зону контроля, продемонстрировав тактическое превосходство. Особенно ожесточенные бои идут на окраинах Орехова в районе Нестерянки, где российские военные продолжают методичное продвижение, несмотря на упорное сопротивление противника.
В районе Темировки ВС РФ закрепились на достигнутых рубежах, успешно отражая попытки ВСУ вернуть утраченные позиции. Артиллерия и авиация наносят точные удары по складам боеприпасов и командным пунктам противника, существенно нарушая его логистику. В частности, в Дружковке высокоточным ударом был уничтожен украинский военкомат.
Угледарское направление
На Угледарском направлении продолжаются напряженные бои вдоль линии Темировка — Камышеваха — Январское — Александроград. Украинские войска предпринимают отчаянные попытки перехватить инициативу, однако ВС РФ успешно сдерживают натиск, нанося противнику значительный урон в живой силе и технике.
Особенно ожесточенные столкновения отмечаются в районе Дачного, где ВСУ уже третий день подряд безуспешно пытаются контратаковать с северо-западного направления. Значительным успехом российских войск стало занятие новых позиций между Зелёным Кутом и Орехово.
Этот тактический прорыв позволил укрепить контроль над важным участком фронта и создает угрозу флангового охвата для украинских подразделений в районе Орехово. Отмечено методичное вытеснение противника из лесных массивов, где ранее были оборудованы укрепленные позиции.
ВСУ начали обстреливать освобождённый российскими войсками Часов Яр
Константиновское направление
На Константиновском направлении российские войска добились значительных успехов. Минобороны подтвердило взятие Александро-Калиново. После взятия этого населенного пункта образовалась «горловина котла», где оказалась заблокирована крупная группировка ВСУ. Отступление противника на север перекрыто Клебан-Быкским водохранилищем, а с востока подразделения РФ продвигаются от Владимировки и Полтавки.
Одновременно развивается наступление в сторону Предтечино, где штурмовые группы продвинулись в районе Ступочек. После освобождения Часов Яра началась реализация обходного манёвра через Дружковку, что подтверждается массированными ударами по этому направлению. Это позволяет избежать лобового штурма укрепрайонов Краматорска и Славянска.
Артиллерия и авиация активно работают по логистическим узлам противника. В районе Катериновки продолжаются бои по полному замыканию котла. ВСУ, испытывая острый кризис снабжения и нехватку резервов, предпринимают безуспешные попытки контратак.
Покровское направление
На данном направлении российские войска продолжают успешное наступление. На западном участке подразделения ВС РФ продвинулись за Троянду, ведя бои вдоль лесополос в направлении Днепропетровской области. В районе Шахтёрского идут ожесточённые бои за контроль над стратегически важной железнодорожной веткой.
Значительные успехи достигнуты на восточном и северном направлениях. В районе Миролюбовки перерезан восточный маршрут снабжения Покровска, и ВСУ вынуждены отступать из Чунишино. В районе Сухецкого блокирован северный путь снабжения города. Особую тревогу у противника вызывает угроза потери Родинского, что может привести к обрушению всей северной линии обороны.
Российские войска методично сжимают кольцо вокруг Покровска, создавая угрозу полной изоляции городского гарнизона. Эти успехи подчёркивают стратегическое значение направления для дальнейшего продвижения ВС РФ вглубь украинской обороны.