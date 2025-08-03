03 августа 2025, 10:03

Фото: Минобороны РФ

На всех участках фронта отмечается методичное продвижение российских войск при сохраняющейся попытке ВСУ контратаковать. Особенно тяжёлые бои идут в лесных районах западнее Волчанска, а также на Покровском и Константиновском направлениях. Артиллерия и авиация эффективно подавляют узлы сопротивления ВСУ, способствуя продвижению российских военных вглубь украинской обороны. О ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Запорожское направление Угледарское направление Константиновское направление Покровское направление



Сумская область

Харьковская область

Запорожское направление

Угледарское направление

ВСУ начали обстреливать освобождённый российскими войсками Часов Яр

Константиновское направление

Покровское направление