«Товарищ подорвал себя гранатой»: Боец ВСУ объяснил свое решение сдаться в российский плен

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Бойцы ВСУ рассказали о своем решении сдаться в российский плен. Видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
«10 мая мы вели бой с русским отрядом. Они закидали нас гранатами. Мы укрывались в блиндаже. Один из наших товарищей подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен. После этого мы сложили оружие, подняли руки вверх, просили нас не убивать и вышли на поверхность», — рассказал пленный.
По его словам, российские военные приняли его и сослуживцев хорошо. Они перевязали всех раненых. Он добавил, что не хочет больше воевать. Это тяжело психологически, сказал военный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова