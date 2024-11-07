Украинский чемпион мира по карате погиб на фронте

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Министерство молодежи и спорта Украины сообщило о гибели Олега Новикова, чемпиона мира по контактному карате, который погиб 1 ноября вблизи Преображенки в Запорожье.
Новиков, родившийся в Луганске, переехал в Ирпень 30 лет назад и начал заниматься карате, где вскоре завоевал титул чемпиона мира и получил звание мастера спорта международного класса.
За свою карьеру он воспитал множество украинских спортсменов, в том числе чемпионов по кикбоксингу, и работал тренером, посвятив жизнь развитию спорта в стране. Кроме того, он занимал должность в департаменте налоговой полиции.
С началом военной операции Новиков отправился на фронт, как и другие украинские спортсмены, погибшие за последние месяцы: тяжелоатлет Александр Пелешенко в мае, чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец в сентябре и гребец Даниил Егоров в октябре.
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За свою карьеру он воспитал множество украинских спортсменов, в том числе чемпионов по кикбоксингу, и работал тренером, посвятив жизнь развитию спорта в стране. Кроме того, он занимал должность в департаменте налоговой полиции.
С началом военной операции Новиков отправился на фронт, как и другие украинские спортсмены, погибшие за последние месяцы: тяжелоатлет Александр Пелешенко в мае, чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец в сентябре и гребец Даниил Егоров в октябре.
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Мария Моисеева