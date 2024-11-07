Украинский чемпион мира по карате погиб на фронте

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью Lenta.ru сообщил, что ВСУ начали оставлять ряд населённых пунктов и укреплённые позиции на территории Курской области, что свидетельствует о возможном выводе ВСУ из этого российского региона.