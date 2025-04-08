Трактор подорвался на мине в Белгородской области, сообщил губернатор

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Трактор подорвался на мине во время полевых работ в Белгородской области, тракторист ранен. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица», — говорится в сообщении.
Чиновник добавил, что пострадавший обратился к медикам и получил всю необходимую помощь, его направят в Белгородскую горбольницу. Трактор полностью уничтожен огнем. Гладков подчеркнул, перед выходом в поле нужно согласовать работы с силовиками. Тракторист, по словам губернатора, никого не предупреждал.
«Мы не сможем выплатить сельхозпредприятию компенсацию за утраченную технику, как делаем это всегда», — заключил Гладков.
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