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Трактор подорвался на мине в Белгородской области, сообщил губернатор

Гладков: в селе Мешковое трактор подорвался на мине, тракторист получил ранение
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Трактор подорвался на мине во время полевых работ в Белгородской области, тракторист ранен. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица», — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что пострадавший обратился к медикам и получил всю необходимую помощь, его направят в Белгородскую горбольницу. Трактор полностью уничтожен огнем. Гладков подчеркнул, перед выходом в поле нужно согласовать работы с силовиками. Тракторист, по словам губернатора, никого не предупреждал.

«Мы не сможем выплатить сельхозпредприятию компенсацию за утраченную технику, как делаем это всегда», — заключил Гладков.

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Воробьёв: в Подмосковье эффективно работают центры реабилитации участников СВО
08 апреля 2025, 14:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье эффективно работают медицинские центры, где проходят реабилитацию участники спецоперации. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
«Сейчас очень важна реабилитация, и у нас такие центры работают. Один из них, Владимир Владимирович, вы поддержали несколько лет назад, и мы его запустили. Это центр для слепоглухонемых. Раньше прежде всего он был настроен на тех, у кого были заболевания. А сейчас нужна помощь некоторым ребятам, которые получили ранения. И он активно работает, помогает, очень востребован. Там можно многому научиться, приобрести в том числе специальность», – сказал глава региона.
Отдельно Воробьёв отметил большую работу с волонтёрами.
«Хотел сделать акцент на наше волонтёрское движение, которое есть в каждом городе. Это центры, которые сегодня работают и объединяют очень разных людей – и молодых, и тех, кто уже в заметном возрасте. Но они все работают бескорыстно, от всей души. Мы работаем с Белгородом, в партнёрстве и с Курском. Всё, что касается детей, различные виды помощи, у нас обязательно предусмотрено», – подчеркнул губернатор.
В Московской области действует целый комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помогают в организации мероприятий, предлагают методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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#социальная поддержка
#реабилитация
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Воробьёв рассказал президенту Путину о помощи участникам СВО и их семьям
08 апреля 2025, 14:26

В. Путин и А. Воробьёв (Фото: сайт http:kremlin.ru)

Около 18 тыс. человек уже получили помощь подмосковного филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи. Одной из главных тем стала помощь участникам СВО и их семьям.
«Хотел сделать акцент, наверное, на самое главное – на поддержку наших бойцов и их семей, на то, что сейчас имеет принципиально важное значение. У нас работает фонд «Защитники Отечества», работает, как я считаю, результативно. Обращения, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно. Плюс у нас в каждом муниципалитете есть подразделения, которые занимаются семьями наших ребят. 18 тыс. человек прошли через фонд «Защитники Отечества». Это и ребята, и члены их семей», – пояснил Воробьёв.
Губернатор добавил, что в Московской области запустили программу «Герои Подмосковья». Большой успех имеет федеральная программа «Время Героев», и сейчас каждый регион создаёт свою.
«По программе Время героев» у нас уже первые ребята работают. Мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», – отметил Воробьёв.
«Герои Подмосковья» – продолжение президентской программы «Время Героев», благодаря которой многие бойцы прошли подготовку и были трудоустроены на должности управленцев по всей стране. Об программы помогают тем, кто возвращается из зоны спецоперации, найти себя.

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Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области
08 апреля 2025, 13:49

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский впервые подтвердил присутствие украинских подразделений в Белгородской области. По его словам, ВСУ продолжают вести боевые действия на приграничных территориях.
«Наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах, это абсолютно справедливо — война должна возвращаться туда, откуда она пришла», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, ВСУ боевыми действиями в российском приграничье пытаются защитить Сумскую и Харьковскую области от ВС РФ.

Напомним, ВСУ с середины марта пытаются вторгнуться на территорию Белгородской области. Основные бои идут в районах сёл Демидовка и Поповка. Мирное население оттуда оперативно эвакуировали.

По последним данным, российские силы выбили противника из Демидовки. Однако фактически село остаётся в серой зоне.

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Песков переадресовал в МО РФ вопрос о ВСУ в Белгородской области
08 апреля 2025, 13:49

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о якобы присутствии боевиков ВСУ в Белгородской области.
«Это касается непосредственно деталей специальной военной операции, поэтому такие вопросы должны быть адресованы министерству обороны», — прокомментировал Песков.
Он уточнил, что в Кремле не дают такую информацию, и журналисты знают об этом. Перед этим Владимир Зеленский заявлял об активности украинских боевиков в Белгородской и Курской областях. Украина регулярно обстреливает российские приграничные территории. В августе прошлого года ВСУ вторглись в Курскую область. В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт, но на той стороне отказались.

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Бросил семью ради другой, отказался выступать на Евровидении и переехал в США: как сейчас живет Илья Прусикин* из Little Big
08 апреля 2025, 13:42

Илья Прусикин* (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

8 апреля фронтмену группы Little Big Илье Прусикину* исполняется 40 лет. Артист, прославившийся на весь мир благодаря своему эпатажному коллективу, давно покинул Россию. Почему он уехал, как живёт сейчас, почему не попал на «Евровидение» и что на самом деле произошло с его браком — расскажет «Радио 1».

Детство и первые шаги в творчестве


Илья Прусикин* родился в 1985 году в небольшом посёлке в Забайкалье. В подростковом возрасте переехал с семьёй в город Сосновый Бор под Санкт-Петербургом.

С детства будущий музыкант увлекался брейк-дансом, катался на скейте и писал музыку. Параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано.

Илья Прусикин* и Софья Таюрская (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Творческий потенциал раскрылся через КВН — в 2001 году Илья* стал чемпионом школьной лиги. А в 2003-м взял сценический псевдоним Ильич* и присоединился к ню-метал-группе «Тенкорр» (Tenkorr).

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Позже Прусикин* поступил в Санкт-Петербургский государственный институт культуры на психолого-педагогический факультет. Но уже во время практики в соцучреждениях понял — не его. Вуз он окончил, но выбрал путь музыканта и видеоблогера.

От «Спасибо, Ева!» до «КликКлак»: блогерский успех


Поворотным моментом стало участие в проекте «Спасибо, Ева!» в 2011 году. В рамках этого социального YouTube-проекта он снимался в различных шоу, высмеивая пороки общества. Его персонаж Ковбой Алёша критиковал американский империализм. Позже артист признался, что не знал о спонсорстве проекта со стороны Росмолодёжи — и, как только узнал, сразу ушёл.

В 2013 году вместе с Эльдаром Джараховым он запустил объединение «КликКлак», подарившее интернету десятки вирусных шоу: «Дай леща», «Как скажешь», «Зашкварные истории», «Крысиные бега» и другие.

Little Big: путь к славе


В том же 2013 году Прусикин* создал группу Little Big. Первая композиция Every Day I’m Drinking — саркастичная песня на тему алкогольных стереотипов — собрала более 30 миллионов просмотров за неделю.

Группа быстро обрела популярность. Уже в июле того же года музыканты выступали на разогреве у Die Antwoord.

Илья Прусикин* (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Состав Little Big не раз менялся. Сначала в нём пели Анна Каст и Олимпия Ивлева, но позднее основную роль заняла вокалистка Софья Таюрская.

В 2016 году клип Big Dick получил награду Berlin Music Video Awards в номинации Most Trashy — эпатаж, оптические иллюзии, юмор на грани. Но настоящий мировой успех пришёл в 2018 году с песней Skibidi — за первую неделю она собрала 23 миллиона просмотров, а в дальнейшем перевалила за 700 миллионов. Это стало первым музыкальным клипом на русском YouTube с такими цифрами.

Skibidi, Евровидение и миллионы просмотров


Настоящий прорыв случился в 2018 году с клипом Skibidi, который собрал более 700 миллионов просмотров на YouTube. Песня стала вирусной, породила собственный челлендж и принесла группе международное признание. В 2019 году Little Big дали более 120 концертов и вошли в рейтинг Forbes с доходом в 1 миллион долларов.

Весной 2020-го Little Big выбрали представителями России на Евровидении. Музыканты представили клип на песню Uno в программе «Вечерний Ургант», и за сутки ролик набрал 4 миллиона просмотров. Впоследствии видео превысило 250 миллионов просмотров. Однако конкурс отменили из-за пандемии COVID-19. На следующий год группа отказалась от участия, уступив место певице Маниже.

Илья Прусикин* (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Переезд в США и жизнь после России


После начала спецоперации группа уехала из России. Музыканты выбрали Лос-Анджелес, открыто заявив о своём несогласии с политической ситуацией. Переезд оказался резким: пришлось срочно искать жильё, записываться на курсы английского и решать, чем зарабатывать.

«Мы лишились дома, работы, друзей, страны — всего! Мы полностью перелопатили свою жизнь. Бежали с двумя чемоданами», — говорила Таюрская.

По словам Прусикина*, грин-карту они получили по визе для талантливых личностей. Однако в США успех группы оказался не столь ошеломляющим — Таюрская жаловалась в соцсетях на финансовые трудности, а сам Илья делился разочарованием в интервью.

Перед отъездом музыканты отменили российский тур и записали антивоенную песню.

Личная жизнь: развод с Ирой Смелой и новая семья


Первая серьёзная любовь Прусикина* началась ещё в юности — отношения длились 10 лет. Его первая жена работала воспитательницей в детском саду. Тогда артист даже не мог устроиться курьером.

В 2014 году он познакомился с блогером Ириной Смелой (Tatarka). Она стала настоящей музой: вдохновила его на активное развитие в сети. В браке с ней родился сын Добрыня.

Илья Прусикин* с сыном (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Но в 2020 году Смелая объявила о разводе. Ребёнок остался с матерью, но навещает отца в США. Некоторые СМИ писали, что Прусикин* якобы перестал платить алименты после переезда.

Позже в прессе появились слухи, что причиной развода стала коллега по группе Софья Таюрская. Пару не раз видели вместе, но официальных подтверждений долго не было. Весной 2024 года музыканты сообщили, что ждут ребёнка. 25 сентября у них родилась дочь Саша.

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*Илья Прусикин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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