Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский впервые подтвердил присутствие украинских подразделений в Белгородской области. По его словам, ВСУ продолжают вести боевые действия на приграничных территориях.
«Наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах, это абсолютно справедливо — война должна возвращаться туда, откуда она пришла», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.
По его словам, ВСУ боевыми действиями в российском приграничье пытаются защитить Сумскую и Харьковскую области от ВС РФ.
Напомним, ВСУ с середины марта пытаются вторгнуться на территорию Белгородской области. Основные бои идут в районах сёл Демидовка и Поповка. Мирное население оттуда оперативно эвакуировали.
По последним данным, российские силы выбили противника из Демидовки. Однако фактически село остаётся в серой зоне.
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