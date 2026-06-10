«Трамп не фартовый»: экс-нардеп оценил роль США в переговорах по Украине

10 июня 2026, 19:53

Экс-нардеп Олейник: мир на Украине мог бы компенсировать Трампу неудачи в Иране

Фото: iStock/sb2010

Мирное урегулирование кризиса на Украине позволило бы президенту США Дональду Трампу компенсировать неудачи в иранском конфликте. Так считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.





Так, по его словам, американский лидер мог бы показать всему миру, что он способен оказывать существенное влияние во внешней политике. Однако позиция США в отношении украинского конфликта до конца не понятна, поскольку на фоне разговоров о мире Вашингтон продолжает поддерживать Киев.





«Сегодня можно сказать, что Трамп не фартовый. Если посмотреть на события на Ближнем Востоке, то там наблюдается повышенная политическая сейсмологическая активность. То трясет, то успокаивается. Поэтому украинский конфликт, который активно обсуждается в США, мог бы компенсировать неудачи в Иране», — отметил Олейник в разговоре с NEWS.ru.