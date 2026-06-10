«Трамп не фартовый»: экс-нардеп оценил роль США в переговорах по Украине
Экс-нардеп Олейник: мир на Украине мог бы компенсировать Трампу неудачи в Иране
Мирное урегулирование кризиса на Украине позволило бы президенту США Дональду Трампу компенсировать неудачи в иранском конфликте. Так считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Так, по его словам, американский лидер мог бы показать всему миру, что он способен оказывать существенное влияние во внешней политике. Однако позиция США в отношении украинского конфликта до конца не понятна, поскольку на фоне разговоров о мире Вашингтон продолжает поддерживать Киев.
«Сегодня можно сказать, что Трамп не фартовый. Если посмотреть на события на Ближнем Востоке, то там наблюдается повышенная политическая сейсмологическая активность. То трясет, то успокаивается. Поэтому украинский конфликт, который активно обсуждается в США, мог бы компенсировать неудачи в Иране», — отметил Олейник в разговоре с NEWS.ru.
Тем не менее он уверен, что Вашингтон продолжает надеяться на хотя бы временное перемирие и прекращение боевых действий между Киевом и Москвой и не будет против установления полноценного мира. Однако Штаты не предпринимают никаких конкретных шагов в этом направлении, осознавая всю сложность этого вопроса.