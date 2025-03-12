Трамп: Делегация США уже едет в Москву для обсуждения перемирия на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
США отправили своих представителей в Москву на переговоры о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, информирует агентство Reuters.
По словам Трампа, он получил «позитивные сигналы» о ситуации на Украине. Глава американского государства выразил надежду на согласие России в вопросе окончания военных действий.
Конфликт на Украине необходимо завершить в кратчайшие сроки, заключил президент Соединенных Штатов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Конфликт на Украине необходимо завершить в кратчайшие сроки, заключил президент Соединенных Штатов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова