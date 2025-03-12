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Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось для Украины серьезным стратегическим провалом. Об этом пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
По мнению эксперта, после вторжения украинской армии в Курскую область ВС РФ освободили значительные территории в ДНР, а ВСУ при этом понесли огромные потери. Дипломат добавил, что провальное наступление ВСУ летом 2023 года изменило общий ход военных действий в пользу Москвы.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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Екатерина Коршунова