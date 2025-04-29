Трамп дерзко высказался в адрес России

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Американский лидер Дональд Трамп допустил, что может встать на сторону Украины из-за действий Москвы. Об этом хозяин Белого дома заявил изданию Atlantic.
«Не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины, да», — ответил республиканец на вопрос, могут ли действия российского лидера Владимира Путина изменить его сторону в кризисе.Трамп добавил, что у него были проблемы с главой киевского режима, напомнив о скандале в Белом доме.
Владимир Зеленский устроил скандал в Белом доме 28 февраля. Тогда Трамп и его вице-президент Джей ди Вэнс указали украинскому политику на неуважение к «священному Овальному кабинету». Позже США приостановили оружейные поставки в ВСУ, но после извинений Зеленского — возобновили.
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