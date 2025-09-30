Трамп нарушил обещание и вновь употребил выражение «бумажный тигр» в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп снова употребил выражение «бумажный тигр» в отношении России, несмотря на своё обещание не использовать этот термин, данное всего пять дней назад, 25 сентября. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Москва ведёт конфликт на Украине «бесцельно» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». Тогда же он пообещал впредь воздерживаться от такого выражения.
Однако на выступлении перед высшим офицерским составом Вооружённых сил США в Вирджинии Трамп вновь употребил эту фразу, подчеркнув своё разочарование в президенте России Владимире Путине:
«Я сказал ему: "Вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвёртый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы – бумажный тигр?"».Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа, отметив, что Россия скорее «медведь», а бумажных медведей не бывает.