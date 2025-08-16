Зеленский рассказал, как прошел телефонный разговор с Трампом

16 августа 2025, 13:23

Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с участием Путина

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами после саммита на Аляске. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.





По словам главы киевского режима, Трамп проинформировал его о переговорах с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл их содержание. Зеленский также положительно отреагировал на предложение хозяина Белого дома о проведении трехсторонней встречи с участием Путина.

«Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече в формате Украина — США — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого», — написал он.