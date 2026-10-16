В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал мирный житель

16 октября 2026, 01:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

Вооружённые силы Украины организовали атаку беспилотников на Ростовскую область. О последствиях в телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.





По его словам, в Аксайском районе пострадал мужчина. О тяжести его ранения информация не поступала.



Кроме того, обломки сбитого беспилотника повредили производственно-складские помещения. На месте происшествия начался пожар, к ликвидации которого уже приступили сотрудники экстренных служб.



«В настоящее время, кроме Аксайского района, атаке подверглись Чертковский район и город Батайск», — добавил Слюсарь.