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В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал мирный житель

Фото: iStock/maxim4e4ek

Вооружённые силы Украины организовали атаку беспилотников на Ростовскую область. О последствиях в телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.



По его словам, в Аксайском районе пострадал мужчина. О тяжести его ранения информация не поступала.

Кроме того, обломки сбитого беспилотника повредили производственно-складские помещения. На месте происшествия начался пожар, к ликвидации которого уже приступили сотрудники экстренных служб.

«В настоящее время, кроме Аксайского района, атаке подверглись Чертковский район и город Батайск», — добавил Слюсарь.

Ранее массовую атаку беспилотников зафиксировали в Московском регионе. За час силы ПВО сбили почти 40 дронов.

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Александр Огарёв

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