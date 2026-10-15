Почти 40 БПЛА сбили на подлёте к Москве в течение часа
Собянин: силы ПВО сбили 37 летевших на Москву беспилотников
Украинские вооружённые формирования пытаются атаковать Москву и область беспилотниками. В небе над регионом сработала система ПВО.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, менее чем за час российские военные уничтожили или перехватили 37 беспилотников. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.
«16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте Собянина в телеграм-канале.Ранее Глава МИД России Сергей Лавров высказался о позиции Владимира Зеленского по поводу дизельной сделки между РФ и США. По словам дипломата, глава киевского режима сделал грубый вызов в адрес Дональда Трампа.