Почти 40 БПЛА сбили на подлёте к Москве в течение часа

15 октября 2026, 23:59

Собянин: силы ПВО сбили 37 летевших на Москву беспилотников

Фото: iStock/Terry Papoulias

Украинские вооружённые формирования пытаются атаковать Москву и область беспилотниками. В небе над регионом сработала система ПВО.





Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, менее чем за час российские военные уничтожили или перехватили 37 беспилотников. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.



«16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте Собянина в телеграм-канале.