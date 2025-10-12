Зеленский раскрыл, по каким целям будут применять ракеты Tomahawk
Зеленский: Украина будет применять Tomahawk против военных целей
Владимир Зеленский заявил, что в случае передачи американских крылатых ракет Tomahawk Украина применит их исключительно против военных целей и не будет атаковать мирное население России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее Зеленский сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность поставок Tomahawk как инструмент давления на Россию.
Официальных подтверждений о решении США по поставкам Tomahawk на момент публикации нет.
Также в этот день сообщалось, что США в течение нескольких месяцев помогают Украине наносить удары вглубь территории России по важным энергетическим объектам.
