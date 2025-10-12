Зеленский раскрыл, по каким целям будут применять ракеты Tomahawk

12 октября 2025, 19:13

Зеленский: Украина будет применять Tomahawk против военных целей

Фото: iStock/e-crow

Владимир Зеленский заявил, что в случае передачи американских крылатых ракет Tomahawk Украина применит их исключительно против военных целей и не будет атаковать мирное население России. Об этом сообщает агентство Reuters.