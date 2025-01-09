Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 15 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пять вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, один – над территорией Брянской области и девять – над территорией Краснодарского края. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Россия не даст Украине сохранить армию если избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать киевский режим. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Россия не даст Украине сохранить армию если избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать киевский режим. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова