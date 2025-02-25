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Трамп: один из первых звонков после победы на выборах в США был Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, после его победы на выборах одним из первых его телефонных разговоров был главой РФ Владимиром Путиным. Этим американский лидер поделился на пресс-конференции.
«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением», — сказал Трамп журналистам.

Американский президент подчеркнул, что российская сторона настроена на урегулирование украинского кризиса и желает завершить конфликт. К тому же Трамп отметил важность данного диалога для двухсторонних отношений между РФ и США. Администрация главы Штатов постоянно поддерживает диалог с российской стороной и работает с Путиным и его окружением.

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Вучич: голос Сербии в ООН за поддержку западной резолюции по Украине ошибочен
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#рф
#трамп
Вучич: голос Сербии в ООН за поддержку западной резолюции по Украине ошибочен
25 февраля 2025, 00:28

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич признался, что голос его страны в Генассамблее ООН за поддержку западной резолюции по Украине был ошибкой. Об этом глава страны заявил в эфире TV Happy.
«Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — признался Вучич.

За данную ошибку президент взял на себя ответственность и извинился перед гражданами страны. Он отметил, что представители Белграда должны были воздержаться от голоса, как это и было сделано с американской резолюцией.

Напомним, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. В ее поддержку свой голос отдали 63 страны, в том числе и Сербия. Воздержались от голосования 65 государств. Против выступили 18 стран, в числе которых Израиль, Венгрия, Россия и США.

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#страны
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#вучич
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Путин дал оценку идее привлечь Евросоюз к переговорам по Украине
25 февраля 2025, 00:14

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин высказался об идее привлечь Евросоюз к переговорам по украинскому конфликту. Об этом глава РФ сказал журналисту Павлу Зарубину.
«Участие ЕС в переговорном процессе востребовано», — заявил Путин в ходе интервью, трансляция которого велась на телеканале «Россия 1».

Помимо этого глава государства подчеркнул, что участие Евросоюза позволит более объективно и сбалансированно решить вопрос по украинскому кризису. К тому же данный подход поспособствует укрепить диалог между странами.

Ранее Владимир Путин предложил США совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Предполагаемый размер инвестиций с американской стороны равняется 15 миллиардам долларов.

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Путин: рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у экс-главкома ВСУ Залужного
24 февраля 2025, 23:30

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Рейтинг Владимира Зеленского у украинского народа в два раза ниже, чем у бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по редкоземельным металлам РФ.
«И вот здесь у нынешнего главы [киевского] режима проблемы, потому что на самом деле неважно, сколько у него процентов – четыре или сколько. Важно другое: у него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника – это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон», — рассказал Путин.

Также глава РФ оценил шансы Зеленского победить на будущих выборах на Украине. Как отметил российский президент, вероятность повторного избрания главы киевского режима равна нулю.

Ранее Владимир Путин высказался о ​власти на Украине. По словам президента, к ней нужно подпускать тех ​людей, которым доверяет украинский народ.

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Путин: власть на Украине нужно давать тем людям, которым будет доверять народ
24 февраля 2025, 23:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Презиент России Владимир Путин заявил, что к власти на Украине нужно подпускать тех людей, которым будет доверять народ. Об этом глава государства сказал в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины», — сказал Путин автору программы Павлу Зарубину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о судьбе российских замороженных активов. По словам главы республики, их конфискация не представляется возможной, так как подобные действия будут противоречить международному праву.

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Трамп оценил перспективу возврата Украине территорий
Трамп: возврат Украине утраченных территорий — непростая задача
24 февраля 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Diy13

Возврат Украине утраченных ею территорий — «непростая задача», однако этот вопрос подлежит обсуждению, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Вернуть утраченные территории — это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс. Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано», — ответил республиканец.
После госпереворота на Украине в 2013 году, получившего название «Евромайдан», стать российским регионом захотели жители крымского полуострова. Затем, в 2015 году, в состав России вошел Севастополь, а в 2022 году субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Вхождение указанных территорий в состав Российской Федерации произошло в результате референдумов.

Ранее стало известно, когда может закончиться спецоперация на Украине.

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