Трамп: один из первых звонков после победы на выборах в США был Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
По словам президента США Дональда Трампа, после его победы на выборах одним из первых его телефонных разговоров был главой РФ Владимиром Путиным. Этим американский лидер поделился на пресс-конференции.
«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением», — сказал Трамп журналистам.
Американский президент подчеркнул, что российская сторона настроена на урегулирование украинского кризиса и желает завершить конфликт. К тому же Трамп отметил важность данного диалога для двухсторонних отношений между РФ и США. Администрация главы Штатов постоянно поддерживает диалог с российской стороной и работает с Путиным и его окружением.
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Иван Мусатов