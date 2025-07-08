«Вполне возможно»: в РФ не исключили возобновление поставок американского оружия Украине
Политолог Светов: США могут возобновить поставки оружия Украине
Политолог Юрий Светов не исключил, что США возобновят поставки вооружения Украине, и назвал такое развитие событий наиболее вероятным.
Напомним, Пентагон приостановил поставки вооружения Украине в июне текущего года после проверки своих запасов. Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на источники газеты The New York Times. Отмечается, что президент США Дональд Трамп поручил провести аудит вооружения после ударов США по Ирану.
«Я считаю, что это вполне возможно. Когда меня спрашивали о прекращении помощи (Украине — ред.), я высказал точку зрения, что это будет временно», — отметил Светов в беседе с RT.
Он пояснил, что Трамп подвергается натиску сторонников Украины в конгрессе и не может его выдержать. По словам Светова, после ревизии, США решат, какое оружие стоит выделить Израилю, а какое необходимо оставить себе. Уже после этого будет понятно, что именно достанется Украине.