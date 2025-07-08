«Вполне возможно»: в РФ не исключили возобновление поставок американского оружия Украине

08 июля 2025, 13:42

Политолог Светов: США могут возобновить поставки оружия Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политолог Юрий Светов не исключил, что США возобновят поставки вооружения Украине, и назвал такое развитие событий наиболее вероятным.





Напомним, Пентагон приостановил поставки вооружения Украине в июне текущего года после проверки своих запасов. Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на источники газеты The New York Times. Отмечается, что президент США Дональд Трамп поручил провести аудит вооружения после ударов США по Ирану.





«Я считаю, что это вполне возможно. Когда меня спрашивали о прекращении помощи (Украине — ред.), я высказал точку зрения, что это будет временно», — отметил Светов в беседе с RT.