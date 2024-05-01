Западные союзники разрешили Киеву бить по территории РФ

Фото: iStock/bpawesome
Некоторые союзники Киева передали ВСУ оружие и разрешили наносить им удары по территории РФ, с таким заявлением выступила глава МИД Латвии Байба Браже, её слова приводит «Страна.ua».
Напомним, Соединённые Штаты Америки передали Киеву более сотни дальнобойных ракет ATACMS. Однако, их Украине разрешили использовать только в пределах территории своей страны.
К тому же, издание Khaleej утверждает, что Североатлантический альянс может ввести свои войска на Украину, если дела Киева будут совсем плохи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Испанский генерал Питарч: Помощь Запада не поможет Киеву остановить войска РФ
Командир «Ахмата» ножом откапывал себя из-под завалов для спасения раненых
«Могилизация»: Закон Зеленского обезопасил приближённых, отправив на убой простых людей
«Уже сейчас есть страны, предоставившие Украине оружие без подобных ограничений. Конечно, не всё объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени», — заявила Браже в ходе своего визита в Киев.
К тому же, издание Khaleej утверждает, что Североатлантический альянс может ввести свои войска на Украину, если дела Киева будут совсем плохи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Испанский генерал Питарч: Помощь Запада не поможет Киеву остановить войска РФ
Командир «Ахмата» ножом откапывал себя из-под завалов для спасения раненых
«Могилизация»: Закон Зеленского обезопасил приближённых, отправив на убой простых людей
Евгения Парфентьева