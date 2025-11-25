Достижения.рф

В США высказались о переговорах с Россией в ОАЭ

Представитель Дрисколла: переговоры с делегацией РФ в ОАЭ хорошие
Фото: istockphoto/vchal

Переговоры между представителями США и российской делегацией в Абу-Даби проходят успешно.



Об этом Axios рассказал пресс-секретарь министра армии США Дэниела Дрисколла Джефф Толберт.

«Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм», — сказал собеседник.

Толберт также подчеркнул, что министр армии активно сотрудничает с Белым домом и другими ведомствами США, информируя их о ходе переговорного процесса.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0