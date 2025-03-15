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Трамп оценил реакцию России на предложение о прекращении огня

Трамп: США получили от России хороший ответ на предложение о прекращении огня
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил несколько хороших ответов от России на предложение о прекращении огня на Украине. Об этом политик сообщил во время выступления в министерстве юстиции США.
Республиканский политик отметил, что Соединенные Штаты также имеют достаточно хорошие контакты с Украиной. По словам американского лидера, Вашингтон хочет добиться прекращения огня.

Трамп добавил, что обсуждения по поводу 30-дневного перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, идут «тяжело», но при этом президент США уверен, что все «получается».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Губернатор Волгоградской области Бочаров: большую часть дронов ВСУ перехватили
15 марта 2025, 09:11

Фото: iStock/aapsky

Украинские беспилотники в ночь на субботу, 15 марта, атаковали Волгоградскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, большая часть вражеских дронов была нейтрализована и перехвачена на территории трех районов области и в южной части Волгограда. Бочаров добавил, что после падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушен.

Согласно информации главы региона, пострадавших и повреждений объектов нет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минобороны сообщило о перехвате 126 дронов над Россией за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 126 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
15 марта 2025, 08:56

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО прошлой ночью перехватили 126 дронов. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, 64 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, 38 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской областью. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#волгоград
#дроны
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#минобороны рф
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Трамп высказался о начале конфликта на Украине
Трамп: Украине не стоило «задирать того, кто гораздо больше»
15 марта 2025, 07:51

Фото: iStock/Alex Kochev

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало бы «задирать того, кто гораздо больше ее». Об этом пишет The Guardian.
По словам американского лидера, Киеву не помогли ни деньги, которые Штаты предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения. Трамп добавил, что экс-президент США Джо Байден не должен был позволить этому произойти.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
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Жительница Суджи не сдержала слез при виде горячего хлеба
Жительница Суджи Богунова заплакала, когда священник привез ей горячий хлеб
15 марта 2025, 07:20

Фото: iStock/bhofack2

Жительница Суджи Анна Богунова, находившаяся в городе во время контроля со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), расплакалась после получения гуманитарной помощи от российских военных. О сильных эмоциях она сама рассказала РИА Новости.
Женщина не смогла сдержать слез, когда ей принесли горячий хлеб.

«Я плакала (когда зашли бойцы РФ), а вчера батюшка (священнослужитель) привез хлеб, я горбушку отрезала и так плакала, так плакала», — передает ее слова РИА Новости.
По её словам, сразу после входа российских войск в населённый пункт началась доставка продовольствия для местных жителей.

SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
Несколько дней назад, 13 марта, Минобороны России заявило о полном освобождении Суджи. Активные бои за город продолжались с 8 марта, а под оккупацией ВСУ он находился целых семь месяцев.

Президент Владимир Путин ранее сообщал, что под контроль взята не только Суджа, но и вся прилегающая агломерация.

В ночь с 14 на 15 марта «Радио 1» передавало, что пятеро украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военным на Купянском направлении в Харьковской области. Это случилось у населённого пункта Красное Первое, где группировка войск «Запад» ВС РФ продолжает наступательные действия,

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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
15 марта 2025, 07:16

Фото: iStock/Dragon Claws

ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В городе Валуйки в результате падения вражеского дрона и последующей детонации загорелась сухая трава. В данный момент пожар тушат.

В селе Муром пострадали несколько частных домов. В одном из них повреждено остекление, в другом — пробита кровля, добавил глава региона.

В селе Тишанка повреждены частное домовладение и надворная постройка. Данные о последствиях уточняются. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, заключил Гладков.

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