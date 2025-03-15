Трамп оценил реакцию России на предложение о прекращении огня

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил несколько хороших ответов от России на предложение о прекращении огня на Украине. Об этом политик сообщил во время выступления в министерстве юстиции США.
Республиканский политик отметил, что Соединенные Штаты также имеют достаточно хорошие контакты с Украиной. По словам американского лидера, Вашингтон хочет добиться прекращения огня.
Трамп добавил, что обсуждения по поводу 30-дневного перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, идут «тяжело», но при этом президент США уверен, что все «получается».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Трамп добавил, что обсуждения по поводу 30-дневного перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, идут «тяжело», но при этом президент США уверен, что все «получается».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова