Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина

Фото: iStock/Diy13
Начав спецоперацию Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и любой, кто продолжает это делать, лишен как эмпатии, так и мозгов», — написал Маск в соцсети X.
Таким образом миллиардер объяснил одному из пользователей смену своей позиции по поводу спецоперации. В марте 2022 года Маск призвал Украину «держаться», из-за чего его призвали к ответу за столь большую смену своей риторики по конфликту.
Ранее «Радио 1» писало о критике Владимира Зеленского со стороны Илона Маска. По мнению миллиардера, глава киевского режима до сих пор не проводит выборы из-за презрения украинцев к его персоне.
Читайте также:
Илон Маск выступил с предложением по МКС
Писатель Стивен Кинг назвал Дональда Трампа и Илона Маска «недоумками»
«Будет пожизненно страдать от нарушений»: сын Илона Маска от певицы Граймс серьёзно болен
Иван Мусатов