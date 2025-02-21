Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина

Морпехи ВС РФ активно продвигаются через Сумскую область к трассе на Суджу, которая является единственной транспортной артерией для украинских сил в Курской области. Об этом сообщает Pravda.Ru. Отмечается, что, как только эта дорога будет взята под контроль, ВСУ в российском регионе будут окружены.