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Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Начав спецоперацию Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и любой, кто продолжает это делать, лишен как эмпатии, так и мозгов», — написал Маск в соцсети X.

Таким образом миллиардер объяснил одному из пользователей смену своей позиции по поводу спецоперации. В марте 2022 года Маск призвал Украину «держаться», из-за чего его призвали к ответу за столь большую смену своей риторики по конфликту.

Ранее «Радио 1» писало о критике Владимира Зеленского со стороны Илона Маска. По мнению миллиардера, глава киевского режима до сих пор не проводит выборы из-за презрения украинцев к его персоне.

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#россия
#украина
#спецоперация
RT: Госдеп США перехватил под свой контроль ряд проектов USAID
21 февраля 2025, 23:35

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Государственный департамент США перехватил под свой контроль ряд проектов USAID, к примеру, объявил тендер по программе экспертных консультаций для новостных редакций, в рамках которых предполагается обучать журналистов электронных СМИ Казахстана. Об этом сообщает RT. Сумма грантов, как отмечается, колеблется от $50 тыс. до $145 тыс. в зависимости от объёма проектов.
«Мы видим, что работа USAID сейчас приостановлена, а программы влияния, в частности в Центральной Азии, переходят под контроль Госдепартамента. Американские структуры глубоко проникли в медиасреду и сферу НКО в Казахстане. В парламенте страны уже поднимался вопрос о возможном вмешательстве США в события января 2022 года, а также обсуждается инициатива о принятии местного аналога закона об иноагентах», — пояснил руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью RT.
Тем временем стало известно, что USAID выделяло $100 тыс. долларов на телешоу против коррупции, которое могло помочь Владимиру Зеленского победить на президентских выборах в 2019 году. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, деньги от американцев получило украинское шоу «Нашi грошi», которая была одной из самых влиятельных на Украине во время выборов.
«Как отметило российское информагентство, телепередача регулярно выпускала материалы, которые наносили репутационный ущерб тогдашнему президенту Петру Порошенко*, одновременно поддерживая предвыборные выступления Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией», — пишет издание.
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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Раскрыто, что будет после взятия ВС РФ ведущей к Судже трассы в Сумской области
Pravda.Ru: морпехи ВС РФ продвигаются через Сумскую область к трассе на Суджу
21 февраля 2025, 23:32

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Морпехи ВС РФ активно продвигаются через Сумскую область к трассе на Суджу, которая является единственной транспортной артерией для украинских сил в Курской области. Об этом сообщает Pravda.Ru. Отмечается, что, как только эта дорога будет взята под контроль, ВСУ в российском регионе будут окружены.
«Рядом на Брянском направлении ВС РФ разносят логистические артерии неонацистов у границы в Черниговской области. Российская армия уничтожает мосты, по которым боевики могут пустить технику на госграницу в наступление», — пишет издание.
В то же время российские бойцы поделились, как захватили четыре вражеских опорника в районе села Сухие Ялы в ДНР. В беседе с RT военные отметили, что после взятия первого опорного пункта они пленили несколько украинцев, а ВСУ в ответ начали намеренно бить по пленным. К тому же бойцы рассказали о большом количестве наемников, которые при захвате в плен пытались притвориться недавно мобилизованными.
«А я второй день здесь, брат. Мы не понимаем ничего. Брат, отпусти домой», — процитировал одного из наёмников боец ВС РФ.
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#днр
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#вс рф
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Зеленский позвонил лидерам шести стран ЕС на фоне критики со стороны Трампа
21 февраля 2025, 23:31

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с шестью лидерами стран Евросоюза после критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал сам Зеленский в своем telegram-канале.
Изначально глава киевского режима переговорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом. С ними обсуждались совместные гарантии безопасности и будущие поставки вооружения на Украину.

Уже ближе к ночи Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе разговора была поднята тема о противовоздушной обороне Украины. Также политики обсудили диалог Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога, который состоялся ранее.

Напомним, что американский лидер уже не раз выступал с критикой Зеленского. Как пояснил политолог-американист Константин Блохин, все из-за позиции главы киевского режима, которая мешает дальнейшему диалогу США и РФ.

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Офицер «Витязь»: бойцы ВС РФ с помощью дрона захватили танк в Курской области
21 февраля 2025, 23:13

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Офицер с позывным «Витязь» рассказал, как солдатам российской армии удалось захватить украинский танк Т-64 с помощью беспилотника в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Бойцы группировки войск «Север», действуя на передовой под Локней на курском направлении, захватили украинский танк Т-64. Вражеская машина была легко подбита нашим БПЛА, затем бойцы подогнали к ней танковый тягач и вытянули ее с нуля. Лебедкой они стянули Т-64 с открытого пространства в лесопосадку, после чего эвакуировали его в безопасную зону», — поделился с агентством офицер.

В особенности «Витязь» выделил экипаж танкового тягача, который под обстрелом смог зацепить танк для его дальнейшей эвакуации. Благодаря слаженной работе при выполнении боевой задачи потерь удалось избежать.

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#вс рф
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Фонд «Защитники Отечества» передал подмосковным ветеранам СВО машины с ручным управлением
Подмосковным ветеранам СВО передали машины с ручным управлением
21 февраля 2025, 19:48

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Музее отечественной военной истории в Московской области в канун Дня защитника Отечества прошла церемония передачи ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью ключей от автомобилей с ручным управлением. Эти модели выпускают на заводе «Автотор» в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Ключи от машин получили ветераны из Москвы, Московской, Тульской и Смоленской областей. Ранее такие автомобили уже вручили ветеранам спецоперации с тяжёлой инвалидностью из 22 регионов, в том числе 10 бойцам из Подмосковья.
«Несмотря на травму, наши герои не падают духом и продолжают активно жить. Своим примером они показывают, что можно быть счастливыми, востребованными и успешными. Уверена, что полученные автомобили сделают жизнь героев более активной, а наши партнёры из ДОСААФ бесплатно обучат ими управлять», – сказала, выступая на церемонии статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.
Анна Цивилёва (в центре) (Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО)

От лица ветеранов спецоперации выступил Ринат Васильев.
«Автомобили с ручным управлением – это возможность быть более мобильным, решать бытовые вопросы быстрее и эффективнее. Фонд «Защитники Отечества» и региональные власти постоянно поддерживают нас и доказывают, что нет неважных вопросов, а на каждый наш запрос обязательно найдётся ответ. Мы не остаёмся один на один со своими проблемами. Спасибо нашему президенту Владимиру Путину за то, что сейчас мы окружены такой поддержкой», – сказал Васильев.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

После церемонии Цивилёва провела встречу с участниками СВО. Она ответила на их вопросы и подробно рассказала о разных форматах поддержки героев.

Так, фонд адаптирует жилые помещения, обеспечивает героев спортивными протезами, помогает в обучении и переобучении. Для ветеранов с инвалидностью ДОСААФ организовал курсы вождения грузового транспорта с ручным управлением. В планах – создать транспортную компанию для трудоустройства ветеранов СВО с тяжёлыми ранениями.

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