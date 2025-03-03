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Трамп планирует обсудить целесообразность военной помощи Украине

NYT: Трамп и его команда 3 марта обсудят прекращение помощи Украине
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с участниками своей команды по национальной безопасности прекращение военной помощи Украине со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
«В понедельник Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что Трамп обсудит со сторонниками целесообразность дальнейшей поддержки Украины. Речь пойдет о поставках вооружения для Киева, которые одобрил предшественник Трампа Джо Байден.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника, писал, что некоторые советники Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского как части любой возможной сделки с Украиной.

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В Британии опровергают сведения о предложении по перемирию на Украине, пишут СМИ
Bloomberg: в Британии опровергли сведения о предложении по перемирию на Украине
03 марта 2025, 15:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Сведения о совместном с Парижем предложении воздушного и морского перемирия, а также в отношении украинской энергоинфраструктуры опровергли в Лондоне. Как уточнили журналисты Bloomberg, оно бы длилось в течение месяца.
«Один британский чиновник отрицает, что подобное перемирие было согласовано как часть плана», — сказано в статье.
Собеседник агентства уточнил, что нет никаких договоренностей по срокам возможного прекращения огня.

Перед этим генерал ВСУ Михаил Драпатый признал потери среди украинских боевиков. Офицер не уточнил точное количество, а также местоположение военного объекта.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Генерал ВСУ признал потери боевиков при ударе по полигону
Генерал ВСУ Драпатый признал потери боевиков при ударе по полигону
03 марта 2025, 13:29

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Потери среди украинских боевиков при ударе по полигону признали в командовании ВСУ. В частности, об этом сообщил украинский генерал Михаил Драпатый.
«(…) В настоящее время идет расследование обстоятельств», — сказано в сообщении офицера в Telegram-канале.

При этом точные потери Драпатый не назвал, а также не уточнил местоположение военного объекта. Он добавил, что в проведении независимой проверки будет участвовать военная контрразведка, а «тех, кто принимал решение в тот день», и каждого «кто не принимал их вовремя» Драпатый пообещал привлечь к ответственности.

В Минобороны России докладывали, что при помощи комплексов «Искандер» на украинском полигоне Новомосковский в Днепропетровской области были уничтожены до 150 боевиков и до 30 зарубежных инструкторов.

Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.

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В Кремле отреагировали на перепалку Зеленского с Трампом
Песков: перепалка Зеленского с Трампом в Белом доме — беспрецедентное событие
03 марта 2025, 12:57

Фото: istockphoto/yulenochekk

Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме — беспрецедентное событие. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем», — прокомментировал он.
Встреча политиков проходила в минувшую пятницу, 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.

Событие вызвало широкий общественный резонанс. В настоящее время в американской администрации потребовали отставки главы киевского режима.

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В ЕС пожаловались на изменения в риторике США после переговоров с РФ
Каллас: США поменяли риторику по Украине после встречи с чиновниками России
03 марта 2025, 12:07

Фото: istockphoto/sinonimas

Риторика американских властей поменялась после их встречи с чиновниками из России, заявила главный дипломат Европы Кая Каллас.
«Мы вместе с новой администрацией (президента США Дональда Трампа — прим. ред.) составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они (американцы — прим. ред.) встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось», — прокомментировала она журналистам CBS, не уточнив, какая встреча имеется в виду.
Каллас резюмировала, что прийти к общему знаменателю по вопросу санкций против России в ЕС все сложнее.

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии состоялись 18 февраля. Эксперты отмечали, что диалог прошел в позитивном ключе.

Ранее стало известно, чего требуют в администрации Трампа.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#ес
#сша
#новости
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ВСУ теряют последние рубежи в Курской области, ВС РФ уничтожают противника «Искандерами»: последние новости СВО
03 марта 2025, 10:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ переходят в наступление в приграничных районах Курской области. Несмотря на решительное сопротивление ВСУ, Вооружённые силы РФ укрепляют контроль над ключевыми позициями, перерезают логистические маршруты противника и наносят ему серьезный урон. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


Одним из ключевых достижений Вооружённых сил Российской Федерации за последние дни стал прорыв через государственную границу в районе Николаево-Дарьино. Российские войска успешно вошли в село Новенькое, укрепились на занятых позициях и начали развивать наступление на территории Сумской области Украины.

По имеющимся данным, российские силы заняли Журавку и продолжают атаку в направлении Беловодов, приближаясь к Басовке. Этот маневр создает реальную угрозу для основных логистических маршрутов ВСУ, связывающих Сумскую область с Суджанским районом Курской области. Эксперты подчеркивают, что в случае успешного продвижения российских войск, это позволит окончательно перерезать снабжение противника, что значительно ухудшит ситуацию для украинской группировки в регионе.

RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области
RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области


Министерство обороны РФ сообщает, что за последние сутки украинская сторона понесла потери более 240 военнослужащих, двух бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, двух американских самоходных артиллерийских установок Paladin и другого вооружения. Также шесть украинских солдат сдались в плен.


Херсонское направление

Фото: istockphoto/MikeMareen


На Херсонском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска нанесли серию ударов по укреплениям ВСУ, в то время как противник за сутки выпустил 47 боеприпасов, обстреливая 10 населенных пунктов на левом берегу Днепра, контролируемом Россией. Жертвами атак стали мирные жители: в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на трассе между Новой Маячкой и Обрывками погибли два человека.

В островной зоне поймы Днепра продолжаются локальные бои, где российские силы стремятся установить контроль над стратегически важными участками.


Запорожское направление


На Запорожском направлении значительных прорывов не наблюдается, однако российские войска продолжают сохранять инициативу. Основное давление сосредоточено в районе Пятихаток, где ВСУ создали разветвлённую сеть подземных ходов, что значительно затрудняет продвижение противника.

Тем не менее, армия России методично «продвигается» к оборонительным позициям украинских сил. На днях под Малыми Щербаками российские подразделения заняли передовые позиции ВСУ, что стало тактическим успехом. В районе Гуляйполя был уничтожен очередной пункт временной дислокации украинских войск. Хотя говорить о полномасштабной наступательной операции пока рано, локальные победы способствуют укреплению позиций российских сил.


Часовоярское направление


На Часовярском направлении российская армия продолжает оказывать устойчивое давление на городскую оборону ВСУ и прилегающие фланги. Хотя существенных продвижений не зафиксировано, бои продолжаются с высокой интенсивностью. Этот участок остаётся ключевым для контроля над регионом, и российские войска планомерно изматывают противника.


В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских БПЛА
В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских БПЛА

Северское направление


На Северском направлении российские войска продвигаются на 2 километра северо-западнее Мелового карьера в районе Белогоровки. Ближайшей целью является выход к населенным пунктам Григоровка и Серебрянка, что создаст условия для охвата северо-восточных подходов к Северску. Для достижения этой цели российским силам необходимо вытеснить украинские войска с высот вблизи Верхнекаменского, где сейчас идут интенсивные бои. Успех на этом направлении может значительно изменить оперативную ситуацию в регионе.


Купянское направление


На Купянском направлении российские войска достигли окраин Кондрашовки. Ожесточенные бои за этот населённый пункт имеют стратегическое значение: его контроль позволит перерезать трассу к северу от Купянска, что усложнит снабжение украинских сил в этом районе. Российские войска уверенно закрепляют свои позиции.

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