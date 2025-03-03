Трамп планирует обсудить целесообразность военной помощи Украине

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Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с участниками своей команды по национальной безопасности прекращение военной помощи Украине со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
«В понедельник Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины», — говорится в статье.
Отмечается, что Трамп обсудит со сторонниками целесообразность дальнейшей поддержки Украины. Речь пойдет о поставках вооружения для Киева, которые одобрил предшественник Трампа Джо Байден.
Ранее Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника, писал, что некоторые советники Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского как части любой возможной сделки с Украиной.
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Элина Позднякова