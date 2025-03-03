В ЕС пожаловались на изменения в риторике США после переговоров с РФ

ВС РФ переходят в наступление в приграничных районах Курской области. Несмотря на решительное сопротивление ВСУ, Вооружённые силы РФ укрепляют контроль над ключевыми позициями, перерезают логистические маршруты противника и наносят ему серьезный урон. Подробности – в материале «Радио 1».