В ЕС пожаловались на изменения в риторике США после переговоров с РФ

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Риторика американских властей поменялась после их встречи с чиновниками из России, заявила главный дипломат Европы Кая Каллас.
«Мы вместе с новой администрацией (президента США Дональда Трампа — прим. ред.) составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они (американцы — прим. ред.) встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось», — прокомментировала она журналистам CBS, не уточнив, какая встреча имеется в виду.Каллас резюмировала, что прийти к общему знаменателю по вопросу санкций против России в ЕС все сложнее.
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии состоялись 18 февраля. Эксперты отмечали, что диалог прошел в позитивном ключе.
Ранее стало известно, чего требуют в администрации Трампа.
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Никита Кротов