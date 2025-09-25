Трамп пообещал не использовать выражение бумажный тигр

25 сентября 2025, 21:47

Трамп пообещал не называть РФ бумажным тигром

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет применять выражение «бумажный тигр» в адрес России.





Об этом он сказал 25 сентября в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. Республиканец добавил, что рассчитывал на более лёгкое урегулирование конфликта на Украине и призвал к его скорейшему завершению.



