Трамп пообещал не использовать выражение бумажный тигр

Трамп пообещал не называть РФ бумажным тигром
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет применять выражение «бумажный тигр» в адрес России.
Об этом он сказал 25 сентября в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. Республиканец добавил, что рассчитывал на более лёгкое урегулирование конфликта на Украине и призвал к его скорейшему завершению.
«Я думал, что этот конфликт [на Украине] будет легче всего уладить. <…> И я не собираюсь называть кого-то бумажным тигром», — цитируют политика «Известия».Ранее, после выступления на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп в соцсети Truth Social написал, что Россия якобы «сражается бесцельно», сравнив ситуацию с «бумажным тигром». 25 сентября пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что из США звучат самые разные, порой противоположные заявления о России — от позитивных до негативных, — но это не влияет на процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Россия остаётся открытой к выводу ситуации на трек мирных переговоров.