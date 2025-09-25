Президента Южной Кореи задержали в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

25 сентября 2025, 16:11

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

В Нью‑Йорке правоохранители задержали ещё одного мирового лидера. Проезд делегации во главе с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном перекрыли из‑за кортежа его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет «Коммерсантъ».