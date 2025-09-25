Президента Южной Кореи задержали в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа
В Нью‑Йорке правоохранители задержали ещё одного мирового лидера. Проезд делегации во главе с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном перекрыли из‑за кортежа его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее полиция Нью‑Йорка останавливала автомобиль турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по той же причине.
23 сентября похожая ситуация произошла с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После выступления в штаб‑квартире ООН его машину заблокировали, и, не дождавшись разблокировки, Макрон попытался пешком добраться до французского посольства, предварительно связавшись с Белым домом.
Перед этим сообщалось, что бывшего президента Франции признали виновным по делу о финансировании его кампании 2007 года Ливией.
