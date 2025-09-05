Байден перенёс операцию по удалению рака кожи из-за лечения рака простаты

05 сентября 2025, 04:37

Джозeф Байден (kremlin.ru)

Бывший президент США Джо Байден перенёс операцию по удалению раковых клеток кожи, известную как операция Моса, и в настоящее время успешно восстанавливается после процедуры. Об этом сообщает NBC News.