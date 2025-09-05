Байден перенёс операцию по удалению рака кожи из-за лечения рака простаты
Бывший президент США Джо Байден перенёс операцию по удалению раковых клеток кожи, известную как операция Моса, и в настоящее время успешно восстанавливается после процедуры. Об этом сообщает NBC News.
Операция Моса, которую перенёс Байден, является специализированной процедурой для лечения наиболее распространённых форм рака кожи. Методика предполагает послойное удаление раковой ткани кожи с немедленным микроскопическим исследованием до тех пор, пока не останется ни одной раковой клетки. Точная дата проведения операции не сообщается, но в прошлом месяце были опубликованы фотографии Байдена с большим швом на голове.
Это уже не первое столкновение Байдена с раком кожи. В 2023 году, когда он ещё занимал пост президента США, ему удалили раковую опухоль с груди, которая была идентифицирована как базально-клеточная карцинома — наиболее распространенный и обычно излечимый тип рака кожи.
Нынешняя процедура происходит на фоне более серьезного диагноза: в мае 2025 года у Байдена была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в кости. По словам представителей Байдена, рак чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить.
