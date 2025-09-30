Трамп предрек «нечто великое» после урегулирования конфликта на Украине

30 сентября 2025, 18:48

Трамп: урегулирование конфликта на Украине позволит создать «нечто великое»

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине позволит создать «нечто великое». С таким мнением он выступил перед военными на базе морской пехоты в Куантико. Трансляция его речи велась на YouTube-канале Министерства войны страны.