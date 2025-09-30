Трамп предрек «нечто великое» после урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине позволит создать «нечто великое». С таким мнением он выступил перед военными на базе морской пехоты в Куантико. Трансляция его речи велась на YouTube-канале Министерства войны страны.
Глава Белого дома подчеркнул, что стороны должны подписать мирное соглашение «ради собственного блага». Если же они этого не сделают, то им, по его словам, «придется платить за это в аду».
Американский лидер также высказался о возможном получении Нобелевской премии мира, отметив, что этой награды должны удостоиться Соединенные Штаты, а не он сам.
Напомним, ранее республиканец заявлял, что для разрешения кризиса необходимы переговоры президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Он подчеркивал, что Вашингтон может достичь урегулирования конфликта лишь с позиции силы.
