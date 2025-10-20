Трамп предупредил о большой цене за продолжение конфликта на Украине

20 октября 2025, 20:20

Трамп: многие дорого заплатят при провале переговоров по конфликту на Украине

Фото: istockphoto/IherPhoto

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможных серьезных последствиях, если конфликт на Украине не удастся урегулировать. Об этом сообщает «Интерфакс».