Трамп предупредил о большой цене за продолжение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп предупредил о возможных серьезных последствиях, если конфликт на Украине не удастся урегулировать. Об этом сообщает «Интерфакс».
Хозяин Белого дома также высказал мнение, что препятствием на пути к миру является взаимная неприязнь между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Кроме того, 20 октября МИД РФ сообщил о разговоре госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова.
В заявлении отмечается, что дипломаты в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех договорённостей, которых достигли в ходе телефонных переговоров главы государств.
Читайте также: