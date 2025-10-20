Трамп заявил о наличии у США секретного оружия, «о котором люди даже не знают»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон владеет оружием, о котором люди даже не знают. Его слова приводит РИА Новости.
По понятным причинам, раскрывать подробности о таком вооружении американский лидер не стал.
Ранее в этот день он выразил мнение, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует глубокая взаимная неприязнь, которая серьёзно осложняет заключение мирной сделки в конфликте между Россией и Украиной. Также Трамп сделал резонансное заявление, признав, что уже не верит в возможную победу Киева. Подробнее о заявлениях Трампа читайте в материале «Радио 1».
