Военэксперт объяснил, почему это лето может стать решающим для армии России

14 июля 2025, 19:04

Военэксперт Дандыкин: ВС России могут взять ДНР под полный контроль к осени

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска могут взять ДНР под полный контроль ранней осенью. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.





Военэксперт отметил, что летние боевые действия станут решающим фактором для взятия этого региона. Дандыкин подчеркнул важность перехода под контроль ВС России сел Карла Маркса и Николаевка в ДНР. По его словам, каждый населенный пункт имеет большое значение.





«Наши воины, особенно из этих двух группировок — «Центр» и «Восток», — продвигаются все ближе и ближе к решению задачи по полному освобождению Донецкой Народной Республики. Поэтому каждый населенный пункт — это шажок вперед», — добавил он.