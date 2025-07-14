Военэксперт объяснил, почему это лето может стать решающим для армии России
Военэксперт Дандыкин: ВС России могут взять ДНР под полный контроль к осени
Российские войска могут взять ДНР под полный контроль ранней осенью. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
Военэксперт отметил, что летние боевые действия станут решающим фактором для взятия этого региона. Дандыкин подчеркнул важность перехода под контроль ВС России сел Карла Маркса и Николаевка в ДНР. По его словам, каждый населенный пункт имеет большое значение.
«Наши воины, особенно из этих двух группировок — «Центр» и «Восток», — продвигаются все ближе и ближе к решению задачи по полному освобождению Донецкой Народной Республики. Поэтому каждый населенный пункт — это шажок вперед», — добавил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.