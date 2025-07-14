Украинский беспилотник уничтожили над Курской областью

Минобороны: средствами ПВО ликвидирован БПЛА ВСУ над Курской областью
Фото: iStock/NiseriN

Российская противовоздушная оборона ликвидировала один украинский дрон над территорией Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.



В ведомстве уточнили, что беспилотник был уничтожен около 16:00 по московскому времени.

Ранее, по информации Минобороны, российские войска освободили село Малиновка в Запорожской области и посёлок Маяк в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском. Об этом рассказал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он отметил,что при такой скорости российские войска в ближайшее время возьмут и сам город.

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Анастасия Чубина

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