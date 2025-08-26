В Электроуглях из горящего дома спасли семью из четырёх человек

26 августа 2025, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы Мособлпожспаса при тушении пожара спасли из горящего дома семью из четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Возгорание произошло ранним утром в многоквартирном доме города Электроугли Богородского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы.

«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы увидели густой дым из окна квартиры на четвёртом этаже. Сформировав звено газодымозащиты и развернув магистральную линию для ликвидации очага возгорания, работники противопожарно-спасательной службы приступили к разведке, эвакуации жильцов и тушению пожара. В горящей квартире они обнаружили мужчину и женщину с двумя детьми семи и десяти лет. Из-за сильного задымления они не могли покинуть жильё и ждали помощи у окна», – рассказал замначальника части Алексей Семёнов.