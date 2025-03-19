Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Трамп назвал хорошим свой часовой разговор с Зеленским
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с Владимиром Зеленским по телефону. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Уточняется, что телефонный разговор Трампа и Зеленского длился один час. Республиканский политик назвал его «очень хорошим».

Глава Соединенных Штатов добавил, что они говорили о вчерашнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности Москвы и Киева». В ближайшее время советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио опубликуют заявление по итогам разговора, заверил Трамп.

Читайте также:

Политолог назвал самый ключевой момент для США в российско-украинском конфликте

Зеленский анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом

«Оказывается в дураках»: Политолог объяснил, как Россия играет с США по своим правилам
#сша
#россия
#заявление
#политолог
#трамп
#украина
#владимир зеленский
Военэксперт раскрыл, перестанут ли летать над РФ БПЛА ВСУ во время перемирия
Военэксперт Кошкин: БПЛА ВСУ продолжат летать над РФ даже во время перемирия
19 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/sommersby

Урегулирование конфликта на Украине является сложным и многогранным вопросом, и на сегодняшний день еще рано говорить о завершающей стадии переговорного процесса. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин.
«Если я вижу серьёзное движение навстречу двух ядерных держав, это уже попытка разрушить стену непонимания. Вот это главные вопросы. И как следствие — стремление урегулировать конфликт на Украине. Но его урегулировать не так просто», — пояснил Кошкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также обратил внимание на недоговороспособность украинской стороны, напомнив, что Киев часто нарушает свои обязательства. Кроме того, Кошкин напомнил, что Россия выдвигает ряд условий, направленные на длительный мир.

При этом эксперт считает, что даже если соглашение о 30-дневном перемирии будет подписано, украинские беспилотники летать над территорией России не перестанут, еще раз напомнив про недоговороспособность Украины.

По словам Кошкина, ситуация по-прежнему остается сложной и решить ее быстро не получится.

Тем временем argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости пишут, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали тему личной встречи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, оба лидера предполагают, что их встреча может состояться в перспективе. Предположительно, это произойдет в Саудовской Аравии.

Читайте также:

В Германии назвали неприемлемыми требования России по Украине

В США оценили действия России в рамках переговоров по Украине

Политолог назвал самый ключевой момент для США в российско-украинском конфликте
#сша
#россия
#эксперт
#движение
#конфликт
#соглашение
#следствие
#встреча
#мир
#новости
#путин
#киев
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии назвали неприемлемыми требования России по Украине
Писториус посчитал неприемлемыми требования России по Украине
19 марта 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Требования России по Украине неприемлемы, заявил журналистам телеканала ZDF глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого. Сейчас речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия», — прокомментировал министр.
По мнению Писториуса, Москва хочет помешать возможностям Украины получать зарубежную поддержку, а также «защищаться в случае нового нападения во время перемирия».

Страны НАТО и Евросоюза стали помогать Киеву на фоне российской спецоперации в Донбассе. С приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа, Вашингтон решил получить от Киева компенсацию за оказанную помощь за счет сделки по редкоземельным металлам. Подписанию документа помешала ссора Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля.

Сам Зеленский и его европейские союзники продолжают настаивать на необходимости давления на Россию.

Ранее эксперт ответил, сможет ли Европа критиковать Россию.

Читайте также:

В США оценили действия России в рамках переговоров по Украине

В США назвали примерные сроки прекращения огня на Украине

В Совфеде предрекли реакцию Киева на требование РФ о прекращении мобилизации
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#фрг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европа не сможет критиковать РФ после отказа от ударов по энергетике Украины
Царев: Европа не сможет критиковать РФ после отказа от ударов по энергетике
19 марта 2025, 18:37

Фото: iStock/ffikretow

Согласие России на прекращение ударов по объектам энергетики Украины лишит страны Европы возможности обвинять Москву в нежелании добиться мирного урегулирования конфликта. Так считает бывший депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев.
«Я так понимаю, Владимир Путин не мог полностью отказать Трампу по всем вопросам. По этой причине какое-то движение вперёд в виде взаимного моратория на удары по энергетике (было осуществлено — ред.). Причём, как сообщил Стив Уиткофф, мораторий будет касаться не только энергетики, но и всей инфраструктуры», — отметил Царев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что идею отказа ударов по инфраструктуре Франция и Великобритания. Получается, что Москва поддержала именно их предложение. Теперь же ни Париж, ни Лондон не смогут критиковать Россию за неготовность к миру.

При этом политолог Иван Мезюхо отмечает в беседе с «Известиями», что Великобритания и Евросоюз не принимают участие в переговорах России и США по мирному урегулированию на Украине.

«Подключение европейцев в лице ЕС и, возможно, Великобритании к переговорному процессу возможно, но не на условиях равных. Сегодня на равных общаются непосредственно главы великих сверхдержав, это президенты России и США. Европейцы вынесены за скобки. По большому счету Европа борется за краешек стола Трампа на будущих переговорах с Россией по Украине», — считает Мезюхо.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день происходят предварительные переговоры, а не те, которые уже должны завершиться чем-то глобальным.

Читайте также:

В США оценили действия России в рамках переговоров по Украине

Политолог назвал самый ключевой момент для США в российско-украинском конфликте

В США назвали примерные сроки прекращения огня на Украине
#москва
#сша
#франция
#движение
#европа
#владимир путин
#париж
#великобритания
#политолог
#ес
#евросоюз
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СБУ заочно обвинила российского телеведущего Корчевникова
СБУ заочно обвинила Корчевникова в поддержке СВО
19 марта 2025, 18:29

Борис Корчевников (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Заочные обвинения в поддержке спецоперации на Украине выдвинула против российского телеведущего Бориса Корчевникова Служба безопасности Украины (СБУ). Корчевников играл в сериале «Кадетство» в середине «нулевых».
«СБУ заочно сообщила о подозрении бывшему «кадету» Борису Корчевникову», — гласит сообщение СБУ.
Также украинское ведомство обвинило гендиректора телеканала «Спас» в посещении новых территорий РФ.

Перед этим аналогичные обвинения со стороны СБУ были предъявлены актеру Дмитрию Певцову, певцу Григорию Лепсу, а также стилисту Сергею Звереву, чей племянник погиб в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, как в США оценили действия Москвы в рамках переговоров по украинскому конфликту.

Читайте также:

Политолог назвал самый ключевой момент для США в российско-украинском конфликте

Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175

ВС РФ завершают разгром группы ВСУ в Курской области — Путин
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сбу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США оценили действия России в рамках переговоров по Украине
Уиткофф: Россия в рамках переговоров по Украине проявляет добросовестность
19 марта 2025, 18:12

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Российская сторона проявляет добросовестность в рамках переговоров по конфликту на Украине, заявил Bloomberg TV спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я склонен верить, что президент (РФ Владимир) Путин действует добросовестно. Он сказал президенту (США Дональду Трампу — прим. ред.), что будет действовать добросовестно, я верю его словам», — прокомментировал он.
Спецпосланник добавил, что у него есть данные о том, что президент России Владимир Путин приказал спустя десять минут после беседы с Трампом не трогать энергетическую инфраструктуру Украины.

«Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы», — резюмировал Уиткофф.
Ранее Стив Уиткофф заявил, через сколько Вашингтон может добиться полного прекращения боевых действий на Украине.

Читайте также:

Политолог назвал самый ключевой момент для США в российско-украинском конфликте

Зеленский анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом

«Оказывается в дураках»: Политолог объяснил, как Россия играет с США по своим правилам
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#переговоры
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате