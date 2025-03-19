Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с Владимиром Зеленским по телефону. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Уточняется, что телефонный разговор Трампа и Зеленского длился один час. Республиканский политик назвал его «очень хорошим».
Глава Соединенных Штатов добавил, что они говорили о вчерашнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности Москвы и Киева». В ближайшее время советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио опубликуют заявление по итогам разговора, заверил Трамп.
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Глава Соединенных Штатов добавил, что они говорили о вчерашнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности Москвы и Киева». В ближайшее время советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио опубликуют заявление по итогам разговора, заверил Трамп.
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Екатерина Коршунова