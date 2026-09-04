04 сентября 2026, 22:02

Дипломат Захарова: украинские власти отказались от выборов

Владимир Зеленский

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на полях Восточного экономического форума, заявила, что киевские власти фактически полностью отказались от проведения выборов на Украине. Об этом стало известно 4 сентября.





По её словам, украинское руководство, ориентируясь на Запад в надежде на повышение уровня демократичности, предприняло все меры для фактической отмены избирательного процесса. Информацию дает RT.





«Они понимают, что украинский народ ненавидит Зеленского. Украинцы понимают, что он их обманул, намеренно затянул в пучину безумия», — прокомментировала Захарова.