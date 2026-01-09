Трамп рассказал, как США будут помогать Украине в будущем
США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, пишет газета The New York Times.
По его словам, перед Соединёнными Штатами в списке будут стоять Европа и ближайшие союзники. Трамп также дал понять, что в будущем США будут готовы обеспечить безопасность Украины, так как он уверен, что Россия не попытается вторгнуться на её территорию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
