Трамп рассказал, как США будут помогать Украине в будущем

09 января 2026, 10:41

NYT: Трамп заявил о второстепенной роли США в военной помощи Киеву в будущем

Фото: iStock/ValleraTo

США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, пишет газета The New York Times.