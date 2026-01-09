ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина ударили «Орешником» по объектам Украины
ВС РФ в ответ на атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 29 декабря 2025 года киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. В ответ на это, в ночь на 9 января, ВС РФ провели массированную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности как наземного, так и морского базирования. Среди применённых систем были подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» и ударные беспилотники.
В результате удара все поставленные цели были достигнуты. В Министерстве обороны РФ заявили, что любые террористические действия со стороны преступного киевского режима не останутся без ответа в будущем.
Читайте также: