ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина ударили «Орешником» по объектам Украины

09 января 2026, 09:16

ВС РФ нанесли удар возмездия «Орешником» по критическим объектам Украины

Фото: iStock/vadimrysev

ВС РФ в ответ на атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.