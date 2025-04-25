«Значительное давление»: Трамп высказался о своих действиях в отношении РФ по украинскому вопросу

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Вашингтон усиливает давление на Россию в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, оказывая на нее «значительное» влияние. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
«Я оказываю значительное давление на Россию, чтобы добиться продвижения в вопросе урегулирования ситуации на Украине», — сообщил он журналистам.Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на жесткую позицию, Россия не препятствует достижению договорённостей о прекращении огня. Трамп также выразил уверенность в успехе переговорного процесса, отметив, что выход США из диалога маловероятен. По его словам, текущие усилия направлены на поиск взаимоприемлемого решения, а не на эскалацию.
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