Трамп заявил, что Путин прислушается к нему по вопросу Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, передает Reuters.
Когда американский лидер вошел в Белый дом вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стоере, журналист спросил, считает ли он, что Путин прислушается к его словам про удары по украинской территории.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Считаю, что да», — ответил Трамп.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова