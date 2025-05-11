Трамп согласился с планом коалиции желающих, пишет Politico

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Американский президент Дональд Трамп согласился в частном порядке с планом европейской «коалиции желающих» усилить давление на Россию для достижения месячного перемирия на Украине. Как пишет Politico, заокеанский лидер может передумать и не поддержать европейскую инициативу.
«Двое европейских чиновников, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, хотя один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение», — сказано в материале.Встреча «коалиции желающих» прошла в минувшую субботу, 10 мая. На ней присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер.
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Никита Кротов