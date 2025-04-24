Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским со стороны США

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Дональд Трамп отказался дать прямой ответ на вопрос о возможном признании Крыма частью России, заявив, что его главная цель — завершение конфликта. Об этом он сообщил журналистам на видео, передает РИА Новости.
«Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась... У меня нет любимчиков», — заявил президент США.Ранее сообщалось, военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице утром 22 апреля после тяжелых ранений, полученных во время обстрела ВСУ 24 марта. Почти месяц медики пытались стабилизировать состояние Никиты, но спасти жизнь журналиста не удалось.
Читайте также:
Белый дом: Трамп разочаровался в Зеленском, его терпение подходит к концу
Песков назвал главное условие для разрешения конфликта на Украине
В Липецкой области ввели режим воздушной тревоги
Мария Моисеева