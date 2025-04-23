Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в позиции Владимира Зеленского. Его терпение подходит к концу, передала СМИ пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам представителя администрации, американский лидер настаивает на прекращении боевых действий, однако для этого необходима готовность обеих сторон конфликта. Ранее Трамп раскритиковал заявление главы киевского режима в разговоре The Wall Street Journal: тот отказался юридически признать Крым российским. Президент США указал, что позиция Киева усложняет проведение мирных переговоров с РФ.
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«Президент разочарован, его терпение иссякает. (...) Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы», — объяснила Левитт позицию Трампа.Ранее сообщалось, что возможное признание Вашингтоном Крыма частью России положит начало разрушению русофобской политики. Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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Мария Моисеева