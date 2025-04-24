В Липецкой области ввели режим воздушной тревоги

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На всей территории Липецкой области вечером 23 апреля в 23:00 был введен режим воздушной опасности. Информацию об этом распространил губернатор региона Игорь Артамонов через свой Telegram-канал, призвав жителей соблюдать осторожность.
«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов.Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главное условие для разрешения конфликта на Украине в интервью французскому изданию Le Point.
Также стало известно, почему сорвалась встреча министров иностранных дел в Лондоне. Желание Владимира Зеленского сменить повестку встречи в Лондоне с обсуждений полноценного урегулирования конфликта на Украине до краткосрочного режима прекращения огня вынудило США понизить уровень переговоров — со встречи министров иностранных дел до встречи экспертов.
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Мария Моисеева