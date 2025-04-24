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В Липецкой области ввели режим воздушной тревоги

В Липецкой области вечером 23 апреля ввели режим воздушной опасности
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

На всей территории Липецкой области вечером 23 апреля в 23:00 был введен режим воздушной опасности. Информацию об этом распространил губернатор региона Игорь Артамонов через свой Telegram-канал, призвав жителей соблюдать осторожность.
«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главное условие для разрешения конфликта на Украине в интервью французскому изданию Le Point.

Также стало известно, почему сорвалась встреча министров иностранных дел в Лондоне. Желание Владимира Зеленского сменить повестку встречи в Лондоне с обсуждений полноценного урегулирования конфликта на Украине до краткосрочного режима прекращения огня вынудило США понизить уровень переговоров — со встречи министров иностранных дел до встречи экспертов.

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Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»
«Красная звезда»: от ранений после обстрела ВСУ скончался военкор Никита Гольдин
24 апреля 2025, 01:05

Никита Гольдин (Фото: Telegram @zvezdanews)

Военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице утром 22 апреля после тяжелых ранений, полученных во время обстрела ВСУ 24 марта. Об этом сообщила газета «Красная звезда» на своем официально сайте.
Почти месяц медики пытались стабилизировать состояние Никиты, но спасти жизнь журналиста не удалось. Уточняется, что Гольдин работал на телеканале с лета 2024 года. Коллектив приносит соболезнования близким погибшего и сожалеет, что такой прекрасный человек погиб.

«Никита работал в группе с нашим оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Вместе с ними находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Боевики ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS. Журналисты погибли», — отметили в Telegram-канале «Звезды».
Тогда подчеркивалось, что обстрел гражданского транспорта с журналистами стал еще одним эпизодом целенаправленных атак ВСУ на представителей СМИ.

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Песков назвал главное условие для разрешения конфликта на Украине

В Липецкой области ввели режим воздушной тревоги
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Песков назвал главное условие для разрешения конфликта на Украине
Песков: Для решения конфликта на Украине надо восстановить отношения РФ и США
24 апреля 2025, 00:28

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Для урегулирования украинского кризиса ключевым условием является нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.
По его словам, без восстановления двустороннего диалога достижение стабильности в регионе невозможно.

«Разрешить конфликт с Украиной невозможно без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
23 апреля он также прокомментировал сообщения о встрече Владимира Путина с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, призвав ориентироваться на первоисточники информации. Песков отметил, что в настоящее время в интернете множество фейковых новостей, включая публикации в уважаемых изданиях.

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Белый дом: Трамп разочаровался в Зеленском, его терпение подходит к концу
23 апреля 2025, 23:20

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в позиции Владимира Зеленского. Его терпение подходит к концу, передала СМИ пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам представителя администрации, американский лидер настаивает на прекращении боевых действий, однако для этого необходима готовность обеих сторон конфликта. Ранее Трамп раскритиковал заявление главы киевского режима в разговоре The Wall Street Journal: тот отказался юридически признать Крым российским. Президент США указал, что позиция Киева усложняет проведение мирных переговоров с РФ.

«Президент разочарован, его терпение иссякает. (...) Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы», — объяснила Левитт позицию Трампа.
Ранее сообщалось, что возможное признание Вашингтоном Крыма частью России положит начало разрушению русофобской политики. Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Стало известно, почему сорвалась встреча министров иностранных дел в Лондоне
Посол Мирошник: США не хотят участвовать в пустых переговорах в Лондоне
23 апреля 2025, 21:55

Фото: iStock/bukki88

Желание Владимира Зеленского сменить повестку встречи в Лондоне с обсуждений полноценного урегулирования конфликта на Украине до краткосрочного режима прекращения огня вынудило США понизить уровень переговоров — со встречи министров иностранных дел до встречи экспертов. Об этом заявил посол по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Американцы не хотят ехать еще раз разговаривать с Ермаком или его сотоварищами и просто так переливать из пустого в порожнее. Американцы торопятся, им нужны системные решения в достаточно короткий промежуток времени. Это связано уже с политическими баллами, на которые рассчитывают Дональд Трамп и его команда», — пояснил политик в беседе с «Газетой.Ru».
От участия в переговорах в Лондоне отказались спецпосланник США Стивен Уиткофф и американский госсекретарь Марко Рубио, на встрече будет присутствовать только спецпосланник США Кит Келлог, передает Pravda.Ru. По информации издания, такой поворот событий может говорить о том, что Штаты не будут проводить переговоры, а поставят ультиматум Киеву и союзникам.
«Это значит, что переговоров с участием американцев в Британии не будет, а будет от них ультиматум Украине и союзникам. Его передадут через Келлога, от чего проукраинские европейцы в панике», — говорится в материале.
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Руслан Белый* выступает где придется, а Макаревич* в Израиле распродает свою мебель: как живут сбежавшие из России артисты
23 апреля 2025, 17:14

Руслан Белый* (Фото: Instagram***@ruslan_belyy_)

После начала специальной военной операции многие известные люди решили высказать своё недовольство и покинули страну. У каждого причины были свои: кто-то не сошелся с современной Россией взглядами, а некоторые рассмотрели личную выгоду и рванули за границу в поисках новых вершин.
Но время показывает, что и те, и другие мало чего стоят без российского зрителя. Об артистах, чьи имена теперь красуются в списках «врагов родины», читайте в материале «Радио 1».

Руслан Белый*


Сын военного, отучившись в авиационном инженерном институте и 5 лет прослуживший по контракту в звании капитана, решил с легкостью сменить серьезную профессию на кривляния в роли стендап-комика. И стоит отметить, что публика его полюбила, и шутки про армию, женщин и жизнь в стране некоторые считали смешными. Белый* считался востребованным комиком, получал за выступления приличные гонорары и был совсем аполитичным. Не смешно стало после начала СВО, после объявления мобилизации Руслан Белый* и вовсе испугался.

«Я уехал после мобилизации. Я искренне хотел оставаться в Москве, я придумал такую ответственность, что я должен оставаться здесь. Я точно, если бы мне пришла повестка, не пошёл на войну. А в тюрьму мне не хочется, я не мученик. У меня нет таких амбиций», — позже будет оправдываться юморист.
Поступок, конечно, неприятный, но, покинь он страну тихо, может, всё и обошлось. Белый* же молчать не стал, из Испании, где он нашел временное пристанище, он начал хаять страну, в которой он когда-то стал популярным. В сентябре 2023 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, отголоски славы перестали приносить доходы. Сейчас стендап-комик ведет скромный образ жизни и выступает там где появится возможность. А появляется она не часто, русскоязычная аудитория за рубежом не резиновая.

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Андрей Макаревич*


Андрей Макаревич* (Фото: Телеграм, @andrey_makarevich)

Солист группы «Машина времени» успел войти в историю сначала как выдающийся музыкант, а затем как охамевший релокант. В марте 2022 года Макаревич* спешно уехал в Израиль, обозвав оставшихся в ней граждан. 2 сентября 2022 года Министерство юстиции его внесло в список иностранных агентов.

Какое-то время Макаревич* активно в сети критиковал Россию и ее граждан, но в 2023-м году притих. Все думали, угомонился, а он просто отвлекся. Макаревич* и его давний знакомый из числа иноагентов начали планировать проведение в Москве и других городах России встречи и лекции, на которых обсуждалась бы «польза» так называемых «бархатных революций» и «мирных протестов».

В декабре 2024 года Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации компании ООО «Философия ненасилия», через которую руководитель «Машины времени» планировал привлечь на свою сторону как можно больше граждан России и заработать деньги. После провала плана Андрей Макаревич* начал распродавать в Израиле предметы интерьера. Первым под распродажу попал обеденный стол вместе со стульями.

Михаил Шац* и Татьяна Лазарева**


Татьяна Лазарева** (фото: Instagram*** @lazarevatut)

До своего отъезда в 2022 году Шац* и Лазарева** успели достичь успеха в карьере телеведущих и юмористов в России. Их самым значимым проектом стала «Студия О.С.П.», которая в начале 2000-х годов выпускала такие передачи, как «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки».

Михаил Шац* не планировал так спешно менять место жительства, но агрессивно настроенная против России жена начала безустанно транслировать в сети комментарии против СВО, и Михаил* поспешил. Первое время пара совместно жила в Испании, но спустя немного времени Шац* отправился в Израиль, паспорт которого получил еще в 2015 году.

В итоге второй Западный окружной военный заочно приговорил Татьяну Лазареву** к 6,5 года колонии, ее внесли также в перечень экстремистов и террористов и объявили в международный розыск. В 2024 году стало известно о разводе пары иноагентов, а уже в этом году «Студия О.С.П.» после проведенной проверки была успешно ликвидирована.

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*Руслан Белый, Андрей Макаревич, Михаил Шац признаны в России иноагентами
** Татьяна Лазарева признана иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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