Песков назвал главное условие для разрешения конфликта на Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Для урегулирования украинского кризиса ключевым условием является нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.
По его словам, без восстановления двустороннего диалога достижение стабильности в регионе невозможно.
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«Разрешить конфликт с Украиной невозможно без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.23 апреля он также прокомментировал сообщения о встрече Владимира Путина с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, призвав ориентироваться на первоисточники информации. Песков отметил, что в настоящее время в интернете множество фейковых новостей, включая публикации в уважаемых изданиях.
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Мария Моисеева