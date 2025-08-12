На Украине военкомы убили 72-летнюю женщину, подозреваемую в помощи уклонистам
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) до смерти избили 72-летнюю Софию Мак в селе Бабчинцы Винницкой области Украины после ее отказа ехать на допрос по подозрению в помощи уклонистам.
По данным экс-премьера Украины Николая Азарова, сотрудники ТЦК заподозрили пенсионерку в том, что она знала, где скрываются уклонисты и носила им еду. При попытке насильно доставить женщину в военкомат она оказала сопротивление, после чего один из «людоловов» (термин, используемый Азаровым) нанес ей удар по голове. Мак потеряла сознание и скончалась в больнице.
Азаров подчеркнул, что виновные в смерти пенсионерки избегут наказания, что характерно для практики работы украинских военкоматов. Инцидент произошел на фоне ужесточения мобилизации: с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации, разрешающий силовой привод граждан и вручение повесток без личного контакта.
