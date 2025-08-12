На Украине военкомы убили 72-летнюю женщину, подозреваемую в помощи уклонистам

12 августа 2025, 00:57

Фото: Istock/Irina Piskova

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) до смерти избили 72-летнюю Софию Мак в селе Бабчинцы Винницкой области Украины после ее отказа ехать на допрос по подозрению в помощи уклонистам.