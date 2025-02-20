Трамп выразил очередное недовольство Зеленским

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На Украине грубо обошлись с американским министром финансов Скоттом Бессентом во время его визита в Киев. Так считает президент США Дональд Трамп, о чем он заявил журналистам.
«А потом туда [на Украину] поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет". Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов», — заявил Трамп.
Так, Трамп раздраженно отметил, что Бессент отправился на Украину, чтобы подписать документ, однако вернулся ни с чем.
Ранее газета The Washington Post писала, что Киев не стал подписывать план США по оказанию Украине помощи в обмен на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. Отмечалось, что офис Зеленского получил текст документа всего за четыре часа до встречи с Бессентом и не успел как следует его изучить. Так, Зеленский подписывать его не стал, уточнив, что не нашел в нем никаких гарантий безопасности.
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Элина Позднякова