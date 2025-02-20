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Трамп выразил очередное недовольство Зеленским

Трамп: Киев довольно грубо обошелся с министром финансов США
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

На Украине грубо обошлись с американским министром финансов Скоттом Бессентом во время его визита в Киев. Так считает президент США Дональд Трамп, о чем он заявил журналистам.
«А потом туда [на Украину] поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет". Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов», — заявил Трамп.

Так, Трамп раздраженно отметил, что Бессент отправился на Украину, чтобы подписать документ, однако вернулся ни с чем.

Ранее газета The Washington Post писала, что Киев не стал подписывать план США по оказанию Украине помощи в обмен на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. Отмечалось, что офис Зеленского получил текст документа всего за четыре часа до встречи с Бессентом и не успел как следует его изучить. Так, Зеленский подписывать его не стал, уточнив, что не нашел в нем никаких гарантий безопасности.

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В Киеве устроили митинг у посольства США после критики Зеленского Трампом
20 февраля 2025, 12:58

Фото: istockphoto/ablokhin

Митинг у американского посольства устроили в Киеве после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на ряд местных Telegram-каналов.
«Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у здания посольства США примерно 30 человек с украинским и американским флагами.

Ранее Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов», который может потерять страну, если на Украине не пройдет голосование.

Перед этим стало известно, какое заманчивое предложение сделал сын Трампа Зеленскому.

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ВСУ готовят мощное наступление на Брянскую область
20 февраля 2025, 10:24

Фото: iStock/Evgeny555

Украинская армия готовит масштабное наступление на Брянскую область, скопление боевиков и военной техники ВСУ фиксируется примерно в 50 км от российской границы, пишет Shot.
По данным издания, украинское командование сосредоточило в двух населённых пунктах Сумской области группировку ВСУ численностью порядка пяти тысяч боевиков. Также туда пригнали более 200 единиц боевой техники, в том числе танки Leopard и Abrams, БМП и другое вооружение, предоставленное Украине странами НАТО.

Предполагается, что планируемое наступление нацелено на попытку перехватить повестку переговоров России и США.

Также издание пишет, что проводится частичная эвакуация мирного населения из Шостки и Глухова в Сумской области.

Отмечается, что ВС РФ контролируют передвижение противника и наносят по скоплениям живой силы и техники удары авиацией и артиллерией.

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Наступление на позиции ВСУ под Курском, контроль над дорогой в Судже, бои в Торецке: последние новости СВО
20 февраля 2025, 09:36

Фото: iStock/Longfin Media

ВС РФ продолжают активно наступать на ключевых направлениях, таких как Херсонское, Запорожское, Угледарское и Покровское. Они используют беспилотники, артиллерию и авиацию для подавления позиций Вооружённых сил Украины. После освобождения населённого пункта Свердликово российские войска развивают наступление сразу в двух направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».

Курская область


Российские войска вошли на территорию Сумской области в направлении Новенького, создавая угрозу главной трассе снабжения группировки ВСУ. Также ВС РФ продолжают активные действия в приграничных районах, демонстрируя значительные успехи на нескольких фронтах. Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, Вооружённые силы России пересекли государственную границу в Курской области и начали операции на территории Украины, усиливая давление на позиции ВСУ.

Кроме того, ВС РФ установили контроль над стратегической дорогой Суджа — Рыльск, ограничивая манёвры украинской стороны. Освобождение Свердликово в Курской области открывает путь к окружению Суджи. Следующие две недели станут ключевыми для успешного развития операции.

Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами
Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами

Херсонское направление


На Херсонском направлении российские войска активно применяют беспилотники для уничтожения блиндажей, командных пунктов и транспортных средств ВСУ. Точные удары способствуют последовательному вытеснению противника с занимаемых позиций. В ответ ВСУ проводят массированные обстрелы: за последние сутки левобережье Херсонской области подверглось атаке с использованием артиллерии, в результате чего пострадали мирные жители.


Запорожское направление


На Запорожском участке сохраняется относительная стабильность, однако продолжаются позиционные бои. В районе Орехова и Малой Токмачки российские силы используют дроны, артиллерию, реактивные системы залпового огня и фронтовую авиацию для подавления передовых позиций ВСУ. Противник также активизировал обстрелы Энергодара, включая районы, прилегающие к Запорожской АЭС. Частые удары беспилотников фиксируются на дорогах в районе Васильевки и непосредственно в самом городе, что создает угрозу как для военных объектов, так и для критически важной инфраструктуры региона.

Фото: iStock/MikeMareen

Торецкое направление


В Торецкой агломерации боевые действия сосредоточены вокруг города Торецка, где идут ожесточенные столкновения по периметру населенного пункта. В самой Щербиновке продолжаются изматывающие встречные бои, а в районах Крымского и Дачного российские войска сталкиваются с постоянными атаками штурмовых групп ВСУ. Ситуация остается крайне напряженной.


Часовоярское направление


В Часов Яре основные бои сосредоточены в южных районах города — «Шевченко» и «Цех №2». Российские силы ведут наступление в районе Ступочек, однако закрепиться в самом селе пока не удалось.


Северское направление


На Северском фронте продолжается позиционная борьба, и линия соприкосновения остается без значительных изменений. На Краснолиманском направлении, после освобождения Ямполовки, российские штурмовики заняли более выгодные позиции для подготовки атак на Торское и Заречное. В районе Колодези также идут бои, однако оборона ВСУ пока успешно сдерживает натиск противника.

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Сын Трампа сделал Зеленскому заманчивое предложение
Сын Трампа предложил Зеленскому попытаться победить РФ без денег США
20 февраля 2025, 09:29

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Сын президента США Дональд Трамп-младший предложил Владимиру Зеленскому попробовать одержать победу в конфликте без финансовой американской помощи.
«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Дональд Трамп-младший.

Так он прокомментировал видео, опубликованное в соцсети X, на котором человек, похожий на главу киевского режима, танцует под песню «Дискотеки Аварии».

Ранее Трамп заявил, что Россия имеет «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, однако, несмотря на это, все равно хочет его окончания. Под словом «козыри» американский лидер имеет в виду освобождение большого числа территорий от боевиков ВСУ российскими силами.

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В Волчанске обнаружены «братские могилы» сожженных боевиков ВСУ
Марочко: В Волчанске обнаружены «братские могилы» обезличенных боевиков ВСУ
20 февраля 2025, 08:28

Фото: iStock/Jakub Laichter

При продвижении в Волчанске на Харьковском направлении ВС РФ находят большое количество сожженных и обезличенных трупов украинских боевиков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские военные при продвижении в Волчанске часто сталкиваются с так называемыми «братскими могилами» боевиков ВСУ.

«Как правило, при складировании их тела обезличивают: срывают шевроны, забирают документы, обливают горючей смесью и поджигают. По улице Чехова в подвалах найдено три места складирования трупов, по улице 8 Марта — пять», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что больше всего трупов украинских военных обнаружили у поликлиники и больницы.

При этом в районе переправы южнее ЦГБ тела вовсе разбросаны на открытой местности. По словам Марочко, украинское командование не проводило эвакуацию с начала февраля.

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