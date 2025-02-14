Трамп высказался о возможных уступках России в процессе переговоров по Украине

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По мнению президента США Дональда Трампа, на данный момент рано обсуждать возможные уступки России в процессе мирных переговоров по украинскому вопросу. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
«Что касается переговоров, то пока рано говорить о том, что произойдет. Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет. Переговоры еще не начались», — поделился президент.
Суть вопроса заключалась в уступках РФ в случае того, если Украина откажется вступить в НАТО. В данном контексте Трамп заявил, что еще задолго до вступления президента РФ Владимира Путина на пост главы государства Россия выступала за невозможность членства Украины в альянсе. При этом последняя придерживалась этой позиции до недавних пор.
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Иван Мусатов