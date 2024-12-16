ВС РФ ликвидировали 350 боевиков ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре

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Российские десантники ликвидировали 350 из 700 боевиков ВСУ, окружённых в районе огнеупорного завода в Часов Яре, до этого всем им предлагали сдаться в плен. Об этом сообщает Mash.
Издание пишет, что выжившие боевики сбежали к стадиону и зданию горсовета. Из радиоперехватов удалось выяснить, что большинством выживших являются иностранные наёмники, которые оперативно покинули занимаемые позиции при приближении российских бойцов.
Сейчас они пытаются удержать оборону на западе города, пока военные теробороны роют окопы в Дружковке в 20 км от Часов Яра. По этим позициям активно работает артиллерия, уничтожая строительную технику бригад ВСУ.
Тем временем армия России удерживает все подступы в южной части города, а на севере российские силы смогли продвинуться на 900 метров. Активнее всего в штурме завода участвовали десантники из 98-й воздушно-десантной дивизии.
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Сейчас они пытаются удержать оборону на западе города, пока военные теробороны роют окопы в Дружковке в 20 км от Часов Яра. По этим позициям активно работает артиллерия, уничтожая строительную технику бригад ВСУ.
Тем временем армия России удерживает все подступы в южной части города, а на севере российские силы смогли продвинуться на 900 метров. Активнее всего в штурме завода участвовали десантники из 98-й воздушно-десантной дивизии.
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Элина Позднякова