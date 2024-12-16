Украина поставила на вооружение лазерное оружие, утверждают в ВСУ

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Украина стала пятой страной в мире, которая имеет на вооружении лазерное оружие. Такое заявление сделал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. Его слова приводит украинское издание «Фокус».
«У Украины есть лазерное оружие под названием "Трезубец". Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — заявил Сухаревский.
По его словам, украинское лазерное оружие способно сбивать самолеты на высоте более двух км. Сухаревский отметил, что лазер есть и «действительно работает». А в настоящее проводится работа по масштабированию и усилению этого оружия.
Также Сухаревский добавил, что ВСУ начали применять дроны-«матки», которые заносят ударные FPV на 70 км для ударов по российским территориям, выступая при этом ретрансляторами.
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Элина Позднякова