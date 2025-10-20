Раскрыта причина разочарования Зеленского на встрече с Трампом

20 октября 2025, 08:57

Politico: Зеленский разочаровался подходом США к конфликту на Украине

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский разочаровался подходом американской стороны к разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источник, близкий к переговорам Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.





Во время обсуждения ситуации в Донбассе у украинцев сложилось впечатление, что американцы проверяют, на что готов согласиться Киев. В ходе этой же беседы Трамп напомнил Зеленскому об интересах России в этом регионе. Это стало одной из причин разочарования последнего.

«В зале возникло ощущение, что американцы проверяют украинцев и на что они [согласятся]», — сказал собеседник издания.